В Колышлее завершился ремонт хирургического отделения местной больницы

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-14T17:23:37+03:00

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В апреле прошлого года губернатор Иван Белозерцев посетил Колышлейскую районную больницу и пообещал выделить средства на ремонт хирургического отделения. Из бюджета области на эти цели направили более четырех миллионов рублей. Эти средства пошли на замену проводки, труб, дверей, покраску и отделку палат, покупку мебели. Также ремонт коснулся перехода между поликлиникой и стационаром и санузла в поликлинике.

- Совсем недавно мы завершили ремонт терапевтического отделения. Теперь наши пациенты будут получать медицинскую помощь в комфортных условиях, - отмечает главный врач ГБУЗ «Колышлейская районная больница» Вадим Аббакумов.