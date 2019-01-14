В Пензе торжественно закрылась резиденция Деда Мороза

СЕГОДНЯ 17:18 2019-01-14T17:18:39+03:00

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В канун Старого Нового года в Пензе прошел большой праздник. Дедушки Морозы и Снегурочки попрощались до следующего года с горожанами. Гости мероприятия водили хороводы, пели песни, играли.

В разгар праздника все собрались у главной городской ёлки, чтобы поблагодарить Деда Мороза и проводить его до следующего года. Физкультурно-оздоровительная группа «Скандинавская ходьба» провела со всеми собравшимися ритмичную разминку, зарядив всех положительной энергией, а также продемонстрировала спортивный мастер-класс с элементами скандинавской ходьбы.

После этого свои двери до следующего года закрыл Домик Деда Мороза.