2019-01-14T15:44:17+03:00
Общество

Более шести тысяч пензенских семей получили выплаты за рождение третьего и последующих детей

Данные представлены за прошлый год
Анна ЧЕРНАЯ
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По данным минтруда Пензенской области, в прошлом году в многодетных семьях региона родились 2 003 ребенка. Всего же за шесть лет на свет появились почти 11 тысяч третьих и последующих детей.

В 2018 году 6 258 многодетных семей получали ежемесячное пособие при рождении третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты - 9 470 рублей, и она назначается, если среднедушевой доход каждого члена семьи не превышает 21 825,30 руб.

Помимо этого, многодетным семьям в Пензенской области выплачивается еще три вида пособия: ежегодная денежная выплата на детей в возрасте до шести лет, ежемесячная денежная выплата на детей от шести лет до окончания обучения в школе и ежемесячное пособие на третьего ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.

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