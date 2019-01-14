В Мордовии бывший пожарный вытащил из горящего автомобиля мужчину

СЕГОДНЯ 15:20 2019-01-14T15:20:28+03:00

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В субботу вечером на улице Рабочая в селе Старое Шайгово загорелся автомобиль ВАЗ-2110. За рулем находился его хозяин 1968 года рождения, который надышался продуктами горения и потерял сознание.

В это время живущий напротив Александр Ильичев возвращался из бани и заметил горящий автомобиль. Мужчина подергал ручку водительской двери, но она не открылась. Александр не сдался и открыл дверь со стороны пассажира. Увидев водителя без сознания, мужчина вынес его из транспортного средства и вызвал пожарных с телефона прохожего.

Спасший человека от смерти Александр Ильичёв 1955 года рождения. В прошлом он долгое время проработал пожарным в пожарной части, охраняющей Старошайговский район. Пострадавший местный житель работает водителем в одной из районных организаций. Он отравился продуктами горения, но благодаря бывшему пожарному не получил ожогов от пламени и остался жив.