2019-01-14T11:03:14+03:00
Происшествия

Житель Мордовии получил ожоги, решив разжечь костер

Сейчас он находится в реанимации
Анна ЧЕРНАЯ
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В Мордовии в ночь с 13 на 14 января многие сжигают свои старые вещи. К сожалению, эта традиция из года в год оборачивается неприятностями из-за нарушения правил пожарной безопасности при розжиге костров.

В Старошайговском районе житель районного центра 1962 года рождения получил от костра ожоги руки и ноги первой степени. В районное лечебное учреждение он поступил вчера вечером. По состоянию на утро понедельника мужчина все еще находится в реанимации.

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