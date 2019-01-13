С начала сезона в Пензенской области ОРВИ заболели больше 1100 жителей

СЕГОДНЯ 16:29 2019-01-13T16:29:50+03:00

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По данным управления Роспотребнадзора по Пензенской области на 11 января зарегистрировали 1120 случаев ОРВИ. Всего же по региону заболеваемость ниже эпидпорога на 54,3%.

Тем не менее, врачи рекомендуют в период эпидсезона во избежание заражения вирусными инфекциями ограничить посещение мест большого скопления людей. А также больше бывать на свежем воздухе, чаще мыть руки с мылом и проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку дома.