С начала сезона в Пензенской области ОРВИ заболели больше 1100 жителей
Этот показатель на 54% ниже эпидпорога
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По данным управления Роспотребнадзора по Пензенской области на 11 января зарегистрировали 1120 случаев ОРВИ. Всего же по региону заболеваемость ниже эпидпорога на 54,3%.
Тем не менее, врачи рекомендуют в период эпидсезона во избежание заражения вирусными инфекциями ограничить посещение мест большого скопления людей. А также больше бывать на свежем воздухе, чаще мыть руки с мылом и проветривать помещения и регулярно проводить влажную уборку дома.