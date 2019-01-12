2019-01-12T16:46:23+03:00
Общество

В Пензенскую область поступили еще шесть школьных автобусов

Транспорт куплен за счет средств федерального бюджета
Анна ЧЕРНАЯ
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Шесть новых автобусов на базе ГАЗель поступили в школы Пензенской области. Новые автобусы получили Каменский, Колышлейский, Камешкирский, Сосновоборский, Лунинский районы и Кузнецк. Еще 11 автобусов ПАЗ в ближайшее время будут переданы в школы области. За прошлый год регион получил 31 школьный автобус: 15 – за счет средств областного бюджета, 16 – за счет федерального. На сегодняшний день в области 327 школьных автобусов осуществляют подвоз более 7500 детей.

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