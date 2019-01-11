Более 400 пензенских пенсионеров научились компьютерной грамотности

СЕГОДНЯ 17:02 2019-01-11T17:05:46+03:00

Программа для пенсионеров из Пензы, Кузнецка и Заречного рассчитана на 32 часа

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Обучение ведется с 2011 года за счет субсидий из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. Пенсионеров учат ориентироваться в интернете, оплачивать коммунальные услуги через него, писать и отправлять электронные письма. Подготовку граждан проводят образовательные организации, учреждения культуры, центры социального обслуживания населения, региональное отделение Союза пенсионеров России, отделение и управления ПФР городов (районов) области, Пензенское отделение Сбербанка.

В 2017 году было обучено 358 человек.