2019-01-11T17:05:46+03:00
Общество

Более 400 пензенских пенсионеров научились компьютерной грамотности

Программа для пенсионеров из Пензы, Кузнецка и Заречного рассчитана на 32 часа
Анна ЧЕРНАЯ
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ФОТО: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской областиФОТО: Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
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Обучение ведется с 2011 года за счет субсидий из бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации. Пенсионеров учат ориентироваться в интернете, оплачивать коммунальные услуги через него, писать и отправлять электронные письма. Подготовку граждан проводят образовательные организации, учреждения культуры, центры социального обслуживания населения, региональное отделение Союза пенсионеров России, отделение и управления ПФР городов (районов) области, Пензенское отделение Сбербанка.

В 2017 году было обучено 358 человек.

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