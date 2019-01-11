На выходных в Мордовии будут ловить нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 16:30 2019-01-11T16:30:08+03:00

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За прошлый год при участии нетрезвых водителей на дорогах Мордовии произошло 138 ДТП, которые унесли 46 жизней, в том числе и детских. В этих «пьяных» происшествиях 177 человек получили различные травмы. За 10 дней наступившего года уже зарегистрированы авария с участием нетрезвого водителя.

С 11 по 13 января на территории республики Мордовия пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Проверки пройдут как и в столице, так и в районах. Если вы стали свидетелем пьяного вождения, то информацию об этом можно сообщить по телефону 38-57-27.