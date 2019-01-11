2019-01-11T16:14:02+03:00
Общество

В Нижнем Ломове росгвардейцы задержали хулигана, устроившего переполох в больнице

При выяснении личности нарушителя выяснилось, что мужчина находится в розыске по подозрению в краже
Анна ЧЕРНАЯ
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В Нижнем Ломове патруль Росгвардии получил сообщение, что в приемном отделении районной больницы сработала кнопка тревожной сигнализации.

Бойцов встретила дежурная сестра приемного отделения, которая пояснила, что неизвестный пьяный мужчина пришел в больницу и начал требовать госпитализации, мешая работе сотрудников учреждения. 42-летний дебошир был задержан правоохранителями на месте. Устанавливая личность задержанного, стало известно, что ранее он был неоднократно судим, а в настоящее время находится в розыске по подозрению в совершении кражи.

Для дальнейшего разбирательства гражданин был передан сотрудникам полиции.

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