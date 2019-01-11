На борьбу с онкологическими заболеваниями в Пензенской области выделят дополнительно 700 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 12:20 2019-01-11T12:20:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В этом году объем финансового обеспечения медицинской помощи, предоставляемой в условиях круглосуточного и дневного стационара по профилю «онкология» в рамках Территориальной программы ОМС, составит 1509, 5 млн. рублей. Более чем в два раза возрастёт и количество схем химиотерапевтического лечения, доступных к применению в системе обязательного медицинского страхования, с существующих 425 до 1000 схем. Это позволит врачам применять ту схему, которая наиболее эффективна для пациента индивидуально по заболеванию. Следует отметить и увеличение объёмов медицинской помощи по профилю «онкология», предоставляемой в условиях дневного стационара, на 2 885 случаев лечения для обеспечения достаточного количества курсов химиотерапии. На койках круглосуточного стационара для лекарственной терапии злокачественных новообразований планируется применение порт-систем (катетеров), которые позволят качественно и безболезненно проводить инъекции.

В части контроля за оказанием медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями также будет применяться новая система. Функциональные обязанности по данному направлению возложены на страховых представителей третьего уровня – специалистов-экспертов страховых медицинских организаций, имеющих медицинское образование, специальную подготовку и опыт. Теперь они не только осуществляют индивидуальную консультацию, но и сопровождают человека, отслеживая его путь от диагностики до лечения. При этом проверяют важные компоненты лечебного процесса - схемы назначенной химиотерапии и интервалы ее проведения и следят за своевременностью оказания медицинской помощи.

Тем более что с текущего года для пациентов с онкологическими заболеваниями установлен срок ожидания госпитализации, а также срок проведения компьютерной томографии (включая однофотонную эмиссионную компьютерную томографию) магнитно-резонансной томографии и ангиографии в плановой форме в условиях поликлиники 14 календарных дней вместо ранее установленных 30 дней.