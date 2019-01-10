В субботу пензенцев ждут на прием гастроэнтерологи и кардиологи

10 Янв. 2019 2019-01-10T17:11:37+03:00

Предварительно на осмотр нужно будет записаться

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В субботу в Пензенской области врачи-специалисты проведут дополнительный прием пензенских пациентов.

Врачи-гастроэнтерологи будут осуществлять прием в следующих медицинских организациях области: поликлиниках № 1, 4, 14 ГБУЗ «Городская поликлиника» ; поликлинике ГБУЗ «Пензенская областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко»; ГБУЗ «Пензенская РБ».

Врачи-кардиологи будут осуществлять прием в поликлиниках № 1, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 14 ГБУЗ «Городская поликлиника»; ГБУЗ «Башмаковская РБ»; ГБУЗ «Белинская РБ»; ГБУЗ «Бессоновская РБ»; ГБУЗ «Колышлейская РБ»; ГБУЗ «Мокшанская РБ»; Неверкинская участковая больница ГБУЗ «Кузнецкая МРБ»; ГБУЗ «Пензенская РБ»; ГБУЗ «Тамалинская УБ».

Запись на прием в пензенских поликлиниках осуществляется через Контакт-центр для взрослого населения по телефону: 999-130. Записаться на прием в районные медицинские учреждения можно через их регистратуры.