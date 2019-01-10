Мордовия снова вошла в группу регионов с максимальной социально-политической устойчивостью

10 Янв. 2019 2019-01-10T15:43:53+03:00

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Мордовия вошла в группу регионов с максимальной социально-политической устойчивостью. Об этом сообщается в исследовании фонда «Петербургская политика» по итогам декабря. Аналитики фонда традиционно назвали несколько событий, повлиявших на высокое место республики.

В декабре таковых оказалась два. Это, прежде всего, заявление Главы Мордовии Владимира Волкова о продлении до 1 июля программы льготной ипотеки под 5% годовых. Воспользоваться льготой может практически любой житель республики. Всего за почти трехлетний период действия этой беспрецедентной программы новое жилье приобрели около 4,3 тысячи человек.

Кроме того, в список заметных событий декабря вошло подписание трехстороннего соглашения между Федерацией профсоюзов РМ, Союзом промышленников и предпринимателей и правительством республики на 2019-2021 годы. Документ будет способствовать развитию экономики, социально-трудовой сферы, стимулированию внутреннего спроса. Пристальное внимание будет уделяться вопросам оплаты труда — увеличению заработной платы. Сегодня это ключевая задача для всех институтов власти Мордовии.