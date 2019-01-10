2019-01-10T15:18:07+03:00
Общество

В Пензе обсудили празднование 80-летия образования области

Совещание провел губернатор Иван Белозерцев
Анна ЧЕРНАЯ
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В течение всего года в Пензенской области будут проходить мероприятия, приуроченные к 80-летию образования. Утвержденный план включает в себя торжественные собрания и концерты, конкурсы и тематические выставки, презентации и научные конференции, как на территории Пензы, так и в районах.

Особое внимание будет уделено чествованию жителей, внесших вклад в развитие региона.

- Важно отметить земляков, много сделавших для развития социально-экономического, научного, культурного, спортивного развития нашего региона, отдать должное их заслугам перед родным краем. Особое внимание надо уделить нашим уважаемым ветеранам, пригласить их на мероприятия, проявить соответствующую признательность, - отметил Иван Белозерцев.

В ходе юбилейного года также запланированы издание и презентация информационного альбома-справочника и выпуск фильма и роликов, посвященных 80-летию со дня образования Пензенской области.

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