В Пензе обсудили празднование 80-летия образования области
В течение всего года в Пензенской области будут проходить мероприятия, приуроченные к 80-летию образования. Утвержденный план включает в себя торжественные собрания и концерты, конкурсы и тематические выставки, презентации и научные конференции, как на территории Пензы, так и в районах.
Особое внимание будет уделено чествованию жителей, внесших вклад в развитие региона.
- Важно отметить земляков, много сделавших для развития социально-экономического, научного, культурного, спортивного развития нашего региона, отдать должное их заслугам перед родным краем. Особое внимание надо уделить нашим уважаемым ветеранам, пригласить их на мероприятия, проявить соответствующую признательность, - отметил Иван Белозерцев.
В ходе юбилейного года также запланированы издание и презентация информационного альбома-справочника и выпуск фильма и роликов, посвященных 80-летию со дня образования Пензенской области.