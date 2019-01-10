В Пензенской области подвели итоги агитпохода учащихся

10 Янв. 2019 2019-01-10T11:06:35+03:00

В нем приняли участие более тысячи человек

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С 22 декабря по 7 января в Пензе и области проходил агитпоход «Звездный», посвященный столетию детско-юношеского туризма в России. В нем приняли участие более 150 юных туристов из Пензы, а также школьники из Башмаковского, Бессоновского, Городищенского, Земетчинского, Каменского, Кузнецкого, Мокшанского, Неверкинского, Нижнеломовского, Пензенского, Спасского районов.

Учащиеся прошли более 350 километров по всему региону, проводя концерты и соревнования в районах. Их мероприятия посетили больше 2000 жителей региона. В последний день похода в средней школе с. Булычево Иссинского района лучшие туристские группы были награждены дипломами министерства образования Пензенской области.