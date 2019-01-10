В Дубенском районе Мордовии при пожаре погиб мужчина

10 Янв. 2019 2019-01-10T10:55:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью в селе Поводимово Дубенского района на улице Рабочая загорелся дом. В момент пожара внутри находился хозяин жилища 1983 года рождения и двое его знакомых. По предварительной причине, из-за перекала печи в сенях дома накопился дым. Один из гостей, мужчина 1987 года рождения, вдохнул слишком много паров углекислого газа и потерял сознание, а после погиб. Двое других сумели выбраться наружу.

Хозяин дома, со слов соседей, характеризовался с положительной стороны, проживал с женой и детьми, которые на момент возникновения загорания находились в другом населенном пункте.