В Дубенском районе Мордовии при пожаре погиб мужчина
Двое других сумели выбраться из дома
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Сегодня ночью в селе Поводимово Дубенского района на улице Рабочая загорелся дом. В момент пожара внутри находился хозяин жилища 1983 года рождения и двое его знакомых. По предварительной причине, из-за перекала печи в сенях дома накопился дым. Один из гостей, мужчина 1987 года рождения, вдохнул слишком много паров углекислого газа и потерял сознание, а после погиб. Двое других сумели выбраться наружу.
Хозяин дома, со слов соседей, характеризовался с положительной стороны, проживал с женой и детьми, которые на момент возникновения загорания находились в другом населенном пункте.