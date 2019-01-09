2019-01-09T15:00:27+03:00
Политика

Владимир Волков снова признан одним из 12 самых влиятельных губернаторов России

Анна ЧЕРНАЯ
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Агентство политических и экономических коммуникаций сегодня опубликовало рейтинг влияния российских губернаторов в декабре прошлого года. По его результатам Глава республики Владимир Волков занял 12 место в группе руководителей с очень сильным влиянием.

По мнению генерального директора агентства Дмитрия Орлова, значимыми факторами, влиявшими на позиции фигурантов исследования, оставались поддержка Центром инфраструктурных проектов на местах (в том числе в сфере дорожного строительства), региональная протестная активность, резонансные инициативы губернаторов и антикоррупционные процессы.

Напомним, что в конце декабря Владимир Волков сообщил, что в ближайшие несколько лет республика планирует получить 13 миллиардоврублей на возведение и ремонт дорог. Таким образом, ежегодно только на дороги регион будет тратить почти вдвое больше, чем раньше.

Экспертный опрос, на результатах которого основан рейтинг наиболее влиятельных губернаторов в России, проводится методом закрытого анкетирования. В декабре прошлого года в нем участвовало 28 экспертов: политологи, политтехнологи, медиаэксперты, журналисты.

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