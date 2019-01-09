Сотрудники пензенского минсельхоза проведут ряд выездных совещаний по всему региону
С 15 января по поручению главы областного минсельхоза Андрея Бурлакова рабочие группы аграрного ведомства проведут выездные мероприятия.
В рамках выездов специалисты агрономической, зоотехнической, экономической службы, а также специалисты по работе с малыми формами хозяйствования министерства сельского хозяйства региона составят анализ по итогам работы агропромышленных предприятий в прошлом году и обсудят проблемы. В ходе выездных мероприятий состоится посещение объектов производства сельхозпродукции, а руководители сельхозпредприятий, специалисты отрасли, районных управлений развития аграрного сектора обсудят задачи на этот год.
Совещания пройдут во всех районах Пензенской области.