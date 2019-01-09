2019-01-09T14:51:48+03:00
Общество

Сотрудники пензенского минсельхоза проведут ряд выездных совещаний по всему региону

Выезды запланированы на январь-март
Анна ЧЕРНАЯ
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С 15 января по поручению главы областного минсельхоза Андрея Бурлакова рабочие группы аграрного ведомства проведут выездные мероприятия.

В рамках выездов специалисты агрономической, зоотехнической, экономической службы, а также специалисты по работе с малыми формами хозяйствования министерства сельского хозяйства региона составят анализ по итогам работы агропромышленных предприятий в прошлом году и обсудят проблемы. В ходе выездных мероприятий состоится посещение объектов производства сельхозпродукции, а руководители сельхозпредприятий, специалисты отрасли, районных управлений развития аграрного сектора обсудят задачи на этот год.

Совещания пройдут во всех районах Пензенской области.

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