Пензенец, ранивший соседа ножом, пытался спрятаться от стражей порядка в кресле

9 Янв. 2019 2019-01-09T14:19:47+03:00

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В многоквартирном доме на улице Металлистов в Пензе повздорили два соседа. Один из них распивал алкоголь в межквартирном тамбуре, из-за чего получил замечание от второго. Терпеть нравоучения мужчина не стал, схватился на за нож и ударил дважды в брюшную полость и раз в руку, а после скрылся в своей квартире.

О произошедшем стало известно Росгвардии. Жена пострадавшего рассказала, что злоумышленник не покидал своей квартиры. Когда бойцы проникли в жилище, 31-летний нарушитель пытался спрятаться в кресле. Как было установлено позже, мужчина также находился в розыске по подозрению в совершенном ранее преступлении.

Сейчас мужчина передан в руки полиции для дальнейших разбирательств.