2019-01-09T14:09:58+03:00
Общество

В Пензе пройдут соревнования профмастерства для тех, кому за 50

Состязания, предположительно, состоятся в марте
Анна ЧЕРНАЯ
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев выступил с инициативой проведения в нашем регионе чемпионата рабочих профессий для тех, кому за 50 лет. Жители региона уже имеют опыт участия в подобных соревнованиях всероссийского масштаба: сотрудник производственного объединения «Старт» А. Рожков удостоен бронзовой медали в компетенции «Электроника» первого Чемпионата рабочих профессий «Навыки мудрых», состоявшегося в Москве в сентябре прошлого года.

Чемпионат Пензенской области получил название «Навыки мудрых». Он пройдет в пяти компетенциях: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Электроника», «Электромонтаж», «Кирпичная кладка». Согласно регламенту, в каждой номинации будут участвовать не менее пяти конкурсантов.

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