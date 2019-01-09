2019-01-09T10:41:32+03:00
Общество

В Саранске пройдет традиционный Крестный ход против пьянства за рулем

Он будет проходить с иконой Богородицы «Неупиваемая Чаша»
Анна ЧЕРНАЯ
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Послезавтра в Саранске состоится автомобильный Крестный ход против пьянства за рулем. Это мероприятие стало уже традиционным,поскольку оно проводится каждый год.

Сбор участников хода начнется в 20.00 у Кафедрального Собора. После чего его участники посетят все районы города. В ходе проведения мероприятия будут совершены остановки: на ул. Промышленная (в сторону Северного тупика), на улице Осипенко (около ТФ «Ватт»), на улице Победы (около Республиканской больницы), окончание Крестного Хода – «Огни Саранска».

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