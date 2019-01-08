2019-01-08T17:23:12+03:00
Общество

Реконструкция Центра культурного развития «На Ленинградской» завершится в этом году

Такую задачу поставил губернатор Иван Белозерцев, посетивший объект во время сегодняшнего объезда города
Кира ВОЛКОВА
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Сейчас в корпусе уже подключены временные сети водо- и электроснабжения и закончены работы по прокладке наружных сетей: водопровода, ливневой канализации, теплотрассы, бытовой канализации, телефонизации, электроснабжения. Завершаются демонтажные работы.

Открытие центра запланировано на 2020 год, но Иван Белозерцев уверен, что сроки строительства можно сократить.

- У нас есть возможность ускориться и сдать объект в эксплуатацию в 2019 году. Финансирование обеспечено, передвигайте график, организовывайте соответствующим образом работу строительных бригад, - поставил задачу губернатор. - Нужно еще раз обсудить проект благоустройства прилегающей территории, провести работы на достойном уровне. Культурный центр и рядом расположенная территория должны стать местом притяжения горожан и, особенно, молодежи.

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