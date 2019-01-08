В Рождественском турнире по регби в Пензе приняли участие более 400 спортсменов
Более 400 спортсменов из Пензы, Грабово Москвы, Наро-Фоминска, Казани, Твери, Нижнего Новгорода, Н. Челны и Йошкар-Олы поборолись за победу в традиционном Рождественском турнире по регби. Соревнования проходили три дня. За это время спортсмены соревновались в различных возрастных категориях.
По итогам соревнований места распределились следующим образом:
2002-2003 г.р.:
1 место - команда «Татарстан»
2 место - команда «Энергия» (г. Зеленоград)
3 место - команда «Пенза-2»
2004-2005 г.р:
1 место - Команда «Центр»(Пенза)
2 место - Команда «Арбековские тигры» (Пенза)
3 место - Команда «Драконы» (Пенза)
2006-2007 г.р:
1 место - Команда «Медведи» (Пенза)
2 место - Команда «Спартак» (Пенза)
3 место - Команда «Драконы» (Пенза)
2008-2009 г.р:
1 место - Команда «Драконы» (Пенза)
2 место - Команда «Маори»(Пенза)
3 место - Команда «Татарстан»
Победители и призеры были награждены грамотами, медалями, кубками и призами.