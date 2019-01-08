В Рождественском турнире по регби в Пензе приняли участие более 400 спортсменов

8 Янв. 2019 2019-01-08T14:07:27+03:00

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями, кубками и призами. Фото: Пресс-служба администрации г. Пензы

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Более 400 спортсменов из Пензы, Грабово Москвы, Наро-Фоминска, Казани, Твери, Нижнего Новгорода, Н. Челны и Йошкар-Олы поборолись за победу в традиционном Рождественском турнире по регби. Соревнования проходили три дня. За это время спортсмены соревновались в различных возрастных категориях.

По итогам соревнований места распределились следующим образом:

2002-2003 г.р.:

1 место - команда «Татарстан»

2 место - команда «Энергия» (г. Зеленоград)

3 место - команда «Пенза-2»

2004-2005 г.р:

1 место - Команда «Центр»(Пенза)

2 место - Команда «Арбековские тигры» (Пенза)

3 место - Команда «Драконы» (Пенза)

2006-2007 г.р:

1 место - Команда «Медведи» (Пенза)

2 место - Команда «Спартак» (Пенза)

3 место - Команда «Драконы» (Пенза)

2008-2009 г.р:

1 место - Команда «Драконы» (Пенза)

2 место - Команда «Маори»(Пенза)

3 место - Команда «Татарстан»

Победители и призеры были награждены грамотами, медалями, кубками и призами.