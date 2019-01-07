2019-01-07T20:54:22+03:00
Общество

Иван Белозерцев принял участие в Рождественской службе в Успенском соборе

Богослужение совершил Митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поздравляя присутствующих в храме с Рождеством, глава региона акцентировал внимание на необходимости сохранения традиций, которые из поколения в поколения передаются в России.

- Даже в годы ярого атеизма Рождество всегда было в душе и сердце православного человека, - отметил он. - Искренне желаю и прошу у Господа Бога, чтобы 2019 год был для Пензенской области удачным, чтобы мы могли многое сделать для наших людей, чтобы мы с вами достроили Спасский кафедральный собор, и Рождество Христово в следующем году встретили уже в воссозданном храме. Пусть Господь ниспошлёт каждому человеку, живущему на пензенской земле, здоровье, благодать, мир и согласие.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24