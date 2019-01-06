За прошлый год более 100 пензенских медиков прошли обучение по профилю «кардиология»
Еще сорок специалистов посетят занятия в этом году
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В прошло году 100 пензенских кардиологов и анестезиологов-реаниматологов, работающих в первичных сосудистых отделениях, прошли обучение на базе ФГБУ «Федеральный центр сердечно-сосудистой хирургии» Минздрава России по вопросу оказания специализированной медицинской помощи по профилю «кардиология».
- Кардиологам необходимо постоянное повышение квалификации, - отмечает начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Пензенской области Наталья Тюгаева.
Полученные знания помогут врачам перенять лучшие практики в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.