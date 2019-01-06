Иван Белозерцев подверг критике работу коммунальщиков после снегопадов
Жалобы поступают со всего региона
Губернатор подверг критике работу коммунальщиковФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев остался недоволен работой коммунальных служб после снегопадов.
- Жалобы поступают со всего региона. Людям, особенно жителям Пензы, сложно передвигаться по городу из-за завалов на дорогах, - отметил глава региона. – Я вынужден реагировать на ситуацию жестко: праздники не должны стать отговоркой для ответственных лиц.