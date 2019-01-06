2019-01-06T17:21:03+03:00
Недвижимость

Иван Белозерцев подверг критике работу коммунальщиков после снегопадов

Жалобы поступают со всего региона
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Губернатор подверг критике работу коммунальщиковГубернатор подверг критике работу коммунальщиковФото: Пресс-служба Правительства Пензенской области
Изменить размер текста:

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев остался недоволен работой коммунальных служб после снегопадов.

- Жалобы поступают со всего региона. Людям, особенно жителям Пензы, сложно передвигаться по городу из-за завалов на дорогах, - отметил глава региона. – Я вынужден реагировать на ситуацию жестко: праздники не должны стать отговоркой для ответственных лиц.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24