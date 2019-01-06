Иван Белозерцев подверг критике работу коммунальщиков после снегопадов

6 Янв. 2019 2019-01-06T17:21:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев остался недоволен работой коммунальных служб после снегопадов.

- Жалобы поступают со всего региона. Людям, особенно жителям Пензы, сложно передвигаться по городу из-за завалов на дорогах, - отметил глава региона. – Я вынужден реагировать на ситуацию жестко: праздники не должны стать отговоркой для ответственных лиц.