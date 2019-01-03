2019-01-03T17:48:37+03:00
Общество

Дети из пензенских неблагополучных семей продолжают получать подарки

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По поручению губернатора Ивана Белозерцева на территории Пензенской области проходит акция «Волшебный Новый год». В рамках мероприятия детям из неблагополучных семей вручают подарки.

Сладкие подарки получают дети из малоимущих многодетных семей, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без попечения родителей или находящиеся в социально опасном положении.

В рамках муниципальных программ администрации городов и районов Пензенской области при поддержке меценатов подготовили новогодние наборы для нуждающихся детей.

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