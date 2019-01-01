В новогоднюю ночь в Рузаевке в собственном автомобиле сгорел местный житель

1 Янв. 2019 2019-01-01T18:42:24+03:00

Изменить размер текста: A A

31 декабря и новогодняя ночь в Мордовии не обошлись без происшествий:

Вчера утром в Рузаевке погиб парень 1994 года рождения. По предварительной версии, он, будучи пьяным, хотел погреться в собственном автомобиле марки «Ford». По неизвестным причинам машина загорелась под капотом. Когда очевидцы заметили горящий припаркованный автомобиль, находившийся внутри мужчина уже был мертв.

Еще один человек погиб на пожаре вечером того же дня в районном центре Большие Березники. Приехавшие на место спасатели обнаружили в шестиквартирном бараке, где никто не проживал, труп женщины 1951 года рождения. Обстоятельства происшествия уточняются.

Всего же за 31 декабря в Мордовии случилось семь пожаров. Ночью на 1 января пожарные тушили две бани в селах Скрябино Лямбирского района и Покровские Селищи Зубово-Полянского района.