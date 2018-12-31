Новогодняя поздравление депутата Государственной думы РФ Сергея Яковлевича Есякова
Дорогие земляки!
Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в жизнь!
Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок — и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу.
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних праздников!
С новым годом вас!
С уважением, депутат фракции «Единая Россия»
Государственной Думы РФ
Есяков С.Я.