2018-12-31T14:29:04+03:00
Общество

Новогодняя поздравление депутата Государственной думы РФ Сергея Яковлевича Есякова

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Дорогие земляки!

Наступает Новый год – время новых надежд, успехов и побед. Каким будет наступающий год, зависит от каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хочу пожелать вам всем веры в себя и свои силы, больших свершений, открытий и надежд. Мы их обязательно воплотим в жизнь!

Пусть наступающий год лишь умножает счёт счастливых мгновений, рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага привлечёт желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, кто одинок — и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу.

Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних праздников!

С новым годом вас!

С уважением, депутат фракции «Единая Россия»

Государственной Думы РФ

Есяков С.Я.

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