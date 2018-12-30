2018-12-30T20:07:48+03:00
Общество

Поздравление председателя Законодательного Собрания Пензенской области В.К. Лидина

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Дорогие пензенцы! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом! Эти дни дарят нам удивительную атмосферу праздника, веру в добро, надежду на новые свершения. Минувший год был временем напряженного труда и серьезных испытаний. Вместе мы открывали новые предприятия и работали над инвестиционными проектами, возводили школы и детские сады, вели строительство жилья и дорог, делали территории комфортными для проживания. В 2019 году нам предстоит решение множества задач, направленных на социально-экономическое развитие Пензенской области и повышение уровня жизни населения. Пусть целеустремленность и трудолюбие станут основой движения вперед, помогут достичь намеченных целей, воплотить мечты в реальность. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, неиссякаемой энергии, мира и благополучия! Председатель Законодательного Собрания Пензенской области В.К. Лидин

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