2018-12-29T19:03:59+03:00
Общество

Новогоднее поздравление главы Республики Мордовия Владимира Волкова

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Уважаемые соотечественники! Дорогие жители Мордовии! Сердечно поздравляю вас с наступающим 2019 годом!

В преддверии самого любимого, доброго и семейного праздника мы подводим итоги уходящего года и строим планы на будущее. Уходящий год был непростым для нашей страны, для Мордовии, для всех нас. Он показал, как дороги стабильность, общественное согласие и сплоченность.

В 2018 году жители республики вместе со всей страной приняли самое непосредственное участие в двух знаковых событиях. Это выборы Президента Российской Федерации и чемпионат мира по футболу.

В марте Владимир Владимирович Путин одержал убедительную победу, заручился мощной поддержкой людей. Результаты нашего голосования еще раз подтвердили, что народ Мордовии сплоченный, ответственный и дальновидный. И что очень важно — мы умеем помнить добро и быть благодарными. Мы глубоко признательны главе государства за поддержку наших инициатив, направленных на улучшение жизни в республике.

Чемпионат мира по футболу, матчи которого проходили в Саранске летом, официально признан лучшим за всю историю. Это высокая оценка работы всех наших жителей, которые участвовали в организации и проведении турнира. Мы доказали всем, что можем успешно принимать события планетарного масштаба. Очень важно, что новые дороги, аэропорт и вокзалы, благоустроенное жилье, спортивные центры, объекты жилищно-коммунального хозяйства уже сегодня повышают качество жизни каждого из нас. Память об историческом событии, участниками которого мы стали, его дух и атмосфера праздника останутся с нами навсегда.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы добились роста промышленного производства, положительных результатов в сельском хозяйстве, выполнили все социальные обязательства. Растут объемы жилищного и дорожного строительства, продолжается создание современной инфраструктуры. В новом году нам предстоит большая созидательная работа, которая способна обеспечить настоящий прорыв во многих сферах жизни.

Уверен, только честный созидательный труд и сплоченность позволят нам, как и прежде, неизменно двигаться вперед.

Пусть уйдут в прошлое все невзгоды и неудачи минувшего года, а все хорошее сохранится и приумножится. От всей души желаю, чтобы 2019 год принес в каждый дом мир, согласие, душевный покой и достаток!

Здоровья, счастья, любви, добра и исполнения самых заветных желаний! С Новым годом, дорогие друзья!

Глава Республики Мордовия В.Д.Волков

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