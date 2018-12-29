Новогоднее поздравление губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева

СЕГОДНЯ 19:02 2018-12-29T19:02:50+03:00

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Дорогие друзья!

Примите самые сердечные поздравления с Новым годом – прекрасным, всеми любимым праздником, наполненным светом надежд и чудесным настроением, от которого всегда ждут добрых перемен, исполнения самых заветных желаний!

Свершения наших замечательных тружеников в уходящем году – а их было немало - открывают перед нами новые перспективы, позволяют ставить перед собой еще более масштабные задачи.

Верю, что год наступающий продолжит эстафету созидания, позволит укрепить могущество и славу нашей великой Родины, станет временем успешных начинаний и радостных событий.

Дорогие земляки! Пусть Новый 2019 год принесет в каждый дом благополучие, счастье, согласие и любовь. Пусть ожидания и мечты станут реальностью, а стремления – достижениями!

С праздником!

Губернатор Пензенской области И.А. Белозерцев