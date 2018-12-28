2018-12-28T15:56:46+03:00
Общество

Пензенская область получила еще восемь школьных автобусов

Транспорт поступил в рамках федеральной программы
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня в Бековский, Городищенский, Каменский, Лопатинский, Лунинский, Пензенский и Спасский районы отправились восемь новых школьных автобусов. В целом за этот год регион получил 31 транспортное средство: 16 автобусов - за счет федерального бюджета, 15 - за счет областного.

Еще 17 школьных автобусов в рамках федеральной программы уже прибыли в Пензенскую область. В настоящее время ведется работа по оформлению документов.

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