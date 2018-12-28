2018-12-28T15:42:43+03:00
Общество

Самым украшенным районом Пензы признан Ленинский

Победителей городского конкурса наградили сегодня в мэрии
Анна ЧЕРНАЯ
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22 декабря комиссия оценила, как украшены районы Пензы. Сегодня мэр Виктор Кувайцев наградил главу администрации Ленинского района Надежду Москвитину за самую украшенную территорию. Район получит 500 тысяч рублей на благоустройство.

На втором месте – Первомайский и Октябрьский районы, им будет направлено по 400 тысяч рублей. На третьем – Железнодорожный, на развитие его территорий выделят 300 тысяч рублей.

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