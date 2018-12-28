2018-12-28T15:08:33+03:00
Общество

Пензенские школьники собрали 935 килограммов батареек

Сегодня подвели итоги пятого городского конкурса «Разрядись»
Анна ЧЕРНАЯ
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Фото: Пензенское отделение Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА»Фото: Пензенское отделение Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА»
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С октября по декабрь пензенские школьники собирали отработанные батарейки. 935 килограммов или же 51 425 штук отработанных элементов питания теперь будут отправлены на утилизацию.

Самыми активными стали учащиеся 11 учебных заведений, а именно:

1. МБОУ СОШ №20 г. Пензы - 268 кг

2. МБОУ СОШ им. М. Ю. Лермонтова - 160 кг

3. МБОУ Гимназия №42, г. Пенза - 100 кг

4. МБОУ ФЭЛ №29 г. Пенза - 90 кг

5. МБОУ СОШ №18 г. Пензы - 77 кг

6. МБОУ лингвистическая гимназия №6 г. Пензы - 55 кг

7. МБОУ «Средняя школа №77» г. Пензы - 51 кг

8. МБОУ СОШ № 58 г. Пензы - 47 кг

9. МАОУ Гимназия № 13, г. Пенза - 35 кг

10. МБОУ СОШ № 59 г Пензы - 32 кг

11. МБОУ СОШ №52 (2 корпус) г. Пензы - 20 кг

Организатором конкурса выступило Пензенское отделение Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА».

- Благодарю наших учителей и ребят за неравнодушие к проблемам окружающей среды и желание участвовать в природоохранных мероприятиях. Надеюсь, что в будущем году конкурс «Разрядись» продолжится и большая часть образовательных организаций города примет в нём активное участие, - отметила руководитель отделения Алина Можачкина-Грибанова.

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