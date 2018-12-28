Пензенские школьники собрали 935 килограммов батареек
С октября по декабрь пензенские школьники собирали отработанные батарейки. 935 килограммов или же 51 425 штук отработанных элементов питания теперь будут отправлены на утилизацию.
Самыми активными стали учащиеся 11 учебных заведений, а именно:
1. МБОУ СОШ №20 г. Пензы - 268 кг
2. МБОУ СОШ им. М. Ю. Лермонтова - 160 кг
3. МБОУ Гимназия №42, г. Пенза - 100 кг
4. МБОУ ФЭЛ №29 г. Пенза - 90 кг
5. МБОУ СОШ №18 г. Пензы - 77 кг
6. МБОУ лингвистическая гимназия №6 г. Пензы - 55 кг
7. МБОУ «Средняя школа №77» г. Пензы - 51 кг
8. МБОУ СОШ № 58 г. Пензы - 47 кг
9. МАОУ Гимназия № 13, г. Пенза - 35 кг
10. МБОУ СОШ № 59 г Пензы - 32 кг
11. МБОУ СОШ №52 (2 корпус) г. Пензы - 20 кг
Организатором конкурса выступило Пензенское отделение Межрегиональной экологической общественной организации «ЭКА».
- Благодарю наших учителей и ребят за неравнодушие к проблемам окружающей среды и желание участвовать в природоохранных мероприятиях. Надеюсь, что в будущем году конкурс «Разрядись» продолжится и большая часть образовательных организаций города примет в нём активное участие, - отметила руководитель отделения Алина Можачкина-Грибанова.