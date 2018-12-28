До Нового года пензенские улицы приведут в порядок
В городской мэрии прошла последняя в этом году планерка
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Участники встречи обсудили благоустройство Пензы после прошедших снегопадов. Виктор Кувайцев напомнил подчиненным, что Новый год не за горами, и за это время необходимо привести в порядок весь город.
- Выходные - это для обычных жителей, а коммунальщики должны работать, - отметил мэр. - Если снег не вывезти сейчас, то в канун праздника он может оказаться на дорогах.
Завершая совещание, Виктор Кувайцев поблагодарил всех за совместную работу в 2018 году.