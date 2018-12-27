Главное управление МЧС Мордовии получило новую технику

СЕГОДНЯ 18:44 2018-12-27T18:47:11+03:00

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Сегодня возле Главного управления МЧС России по Республике Мордовия состоялась торжественная церемония вручения новой техники. Четыре автоцистерны на базе автомобилей «Isuzu» и «Hyundai» отправились в пожарно- спасательные части Ромодановского, Торбеевского, Чамзинского районов а также саранскую пожарно-спасательную часть №5, охраняющую Ленинский район города. Автоцистерна пожарная с лестницей на базе «КАМАЗ» передана в пожарно-спасательную часть №19 Краснослободского района, автолестница АЛ-30 на базе «КАМАЗ» в пожарно-спасательную часть №3 по охране Пролетарского района Саранска, штабной автомобиль АШ-7 на базе «Газель» передан Центру управления в кризисных ситуациях, а аварийно-спасательная машина на базе «КАМАЗ» - Саранскому поисково-спасательному отряду.

Праздник продолжился в актовом зале, где отличившихся сотрудников наградили медалями, почетными грамотами и благодарственными письмами.