Пензенские фестивали вошли в список лучших российских событий уходящего года

СЕГОДНЯ 15:53 2018-12-27T15:53:35+03:00

Всего на конкурс было подано 2500 заявок из 74 регионов

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Субъекты РФ представили свои проекты для отбора в рейтинг «Национальное событие года». Он проходил в три этапа. Первые события были определены по итогам Национальной премии в области событийного туризма.

Вторым этапом стало народное голосование, проходившее на официальном сайте Национального календаря событий с 6 по 14 декабря. По итогам в топ вошли три пензенских события: фестиваль «Хорошие Люди», Тихвинская ярмарка, Межрегиональный фестиваль авторской песни «Хопер- 2019».

На завершающем этапе, экспертная оценка проектов проводилась по целому ряду критериев. Этап завершился 24 декабря и еще три региональныхсобытия были удостоены статуса «Лучшего события года». Это IX Международный фестиваль джазовой музыки «Jazz May Penza-2019», V Международный фестиваль творчества и рукоделия «Канитель», Купринский литературный праздник.

Теперь эти мероприятия получат информационную поддержку в следующем году.