Стало известно праздничное расписание пензенских пригородных поездов

СЕГОДНЯ 12:55 2018-12-27T12:55:52+03:00

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Министерство промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области сообщает о том, что на период праздников в расписание пригородных поездов вносятся изменения. 28 декабря электрички будут ходить по расписанию четверга, 29 - по расписанию пятницы. С 30 декабря по 7 января электрички будут курсировать по субботнему графику. 8 января поезда перейдут на воскресный график, 9 – будут ездить по расписанию понедельника;

Завтра отменяются поезда № 6115 «Белинская – Пачелма», № 6110 «Пачелма – Белинская», 29, 30, 31 декабря, с 1 по 9 января назначаются пригородные поезда № 6115 «Белинская – Пачелма», отправление со станции «Белинская» в 10:29, прибытие на станцию «Пачелма» в 11:37, № 6110 «Пачелма – Белинская», отправление со станции «Пачелма» в 14:30, прибытие на станцию «Белинская» в 15:38.

30, 31 декабря, с 1 по 8 января назначаются пригородные поезда № 6170 «Рузаевка – Инза», отправление со станции «Рузаевка» в 07:17, прибытие на станцию «Инза» в 09:20, № 6169 «Инза – Рузаевка», отправление со станции «Инза» в 16:25, прибытие на станцию «Рузаевка» в 18:36.