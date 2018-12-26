В рамках Года культуры безопасности МЧС Мордовии провело больше 1300 мероприятий
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Этот год был объявлен в МЧС России Годом культуры безопасности жизнедеятельности населения. На официальном сайте ведомства был создан раздел, в котором публиковались новости и материалы о мероприятиях, проводимых в его рамках. В их числе Всероссийские открытые уроки безопасности, учения, организация полевого лагеря «Юный водник».
Всего в рамках Года культуры безопасности в Республике Мордовия прошло 1381 мероприятие.