Иван Белозерцев назвал самые значимые события из жизни региона в 2018 году

СЕГОДНЯ 17:16 2018-12-26T17:24:49+03:00

Глава региона отметил участие региона в проведении Чемпионата мира по футболу. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

На этот вопрос губернатор ответил в рамках итоговой пресс-конференции

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По мнению Ивана Александровича, одним из важнейших событий уходящего года является успешное выполнение регионо параметров реализации программы «Безопасные и качественные дороги».

- Также ГК «Дамате» завершила крупный инвестиционный проект, что позволило увеличить объем выпуска мяса идейки. Не менее важным является открытие группой компаний «Черкизово» трех крупнейших свиноводческих производственных площадок. За три года на 11 миллиардов рублей увеличены поступления в бюджет Пензенской области. Прирост бюджета - это тоже значимое событие, - подчеркнул он.

Также глава региона упомянул участие региона в проведении Чемпионата мира по футболу.