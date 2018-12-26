Пензенцы привезли несколько медалей с турнира по армрестлингу

СЕГОДНЯ 16:59 2018-12-26T16:59:13+03:00

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В турнире «Медведь» приняли участие спортсмены из Кировской и Пензенской областей, Чувашской Республики, Республик Татарстан, Марий-Эл, Мордовия.

Пензенскую область представляли два спортсмена. 15-летний Артём Есмейкин выступил среди мужчин в весовой категории до 86 килограмм, выиграв у мастера спорта из Марий-Эл Романа Романько. В итоге Артём стал серебряным призером, уступив победителю лишь по весу. Он также выступил в абсолютной весовой категории, где занял пятое место. Владимир Грушин в весовой категории до 95 кг и в абсолютной категории стал победителем.