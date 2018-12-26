Проблему нехватки медицинских кадров в Пензенской области планируют решить за три года
Губернатор Иван Белозерцев сообщил об этом в ходе итоговой пресс-конференции
Изменить размер текста:
Проблема нехватки медицинских кадров в регионе сохраняется, но, по словам Ивана Александровича, на ее решение потребуется всего несколько лет.
- Мы уже сократили дефицит более чем на 300 врачей, - отметил губернатор. – А целиком проблему планируем решить в течение трех дней.
В настоящее время проходит процедуру согласования программа Пензенской области «Обеспечение жильём медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области». Выделены средства на приобретение 33 квартир для врачей-специалистов межрайонных центров городов Каменки, Кузнецка, Нижнего Ломова и Сердобска.