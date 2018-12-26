2018-12-26T12:37:39+03:00
Общество

Слабослышащих пензенцев научат финансовой грамотности

Отделение Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России и Пензенское региональное отделение Общероссийской организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» заключили соглашение о сотрудничестве
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Теперь в регионе будут проходить встречи, лекции и мероприятия, направленные на формирование финансовой культуры слабослышащий людей.

- Это важное направление, призванное снизить барьеры при получении людьми с инвалидностью качественных финансовых услуг и защитить их права, – подчеркнул управляющий Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Геннадий Антонов. – В этом году мы запустили проект «Дорогою добра», цель которого помочь людям с инвалидностью в получении финансовых знаний, а также повысить доступность услуг финансовых организаций.

- Надеемся, что сотрудничество с Банком России в области повышения финансовой грамотности будет способствовать интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь, - отметила Любовь Демина, председатель Пензенского регионального отделения Общероссийской организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24