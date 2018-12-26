Слабослышащих пензенцев научат финансовой грамотности

СЕГОДНЯ 12:37 2018-12-26T12:37:39+03:00

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Теперь в регионе будут проходить встречи, лекции и мероприятия, направленные на формирование финансовой культуры слабослышащий людей.

- Это важное направление, призванное снизить барьеры при получении людьми с инвалидностью качественных финансовых услуг и защитить их права, – подчеркнул управляющий Отделением Пенза Волго-Вятского ГУ Банка России Геннадий Антонов. – В этом году мы запустили проект «Дорогою добра», цель которого помочь людям с инвалидностью в получении финансовых знаний, а также повысить доступность услуг финансовых организаций.

- Надеемся, что сотрудничество с Банком России в области повышения финансовой грамотности будет способствовать интеграции людей с инвалидностью в общественную жизнь, - отметила Любовь Демина, председатель Пензенского регионального отделения Общероссийской организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».