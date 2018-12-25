2018-12-25T18:24:10+03:00
Общество

Петр Тултаев посетил Саранский приют для бездомных животных

В учреждении дали отопление
Анна ЧЕРНАЯ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Петр Тултаев в субботу посетил приют для безнадзорных животных и положительно оценил изменения, произошедшие в нем.

- Тепло там дали. В помещениях комфортная температура. Сейчас там хорошие условия. Брошенных животных много. И это на совести их бывших хозяев. Многим животным находятся новые хозяева. Мы приемлем всякую помощь и нужно всем сказать «спасибо» за помощь, понимание и поддержку. Приют нужен городу, - сказал Петр Тултаев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 450 фельдшеров Пензенской области пройдут обучение в следующем году
На здании пензенского Законодательного Собрания установили подсветку
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В новогодние праздники в Пензе перекроют часть улиц и запретят стоянку
Общественный транспорт в новогоднюю ночь в Пензе будет работать до полуночи
Петр Тултаев подвел итоги работы в 2018 году
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
В Пензе наградили лучших педагогов дополнительного образования
Скончался бывший заместитель главы администрации Пензы Сергей Симонов
В школы Пензенской области поступили еще три автобуса
Пензенцы смогут выбрать внешний вид памятника матери
Продукция пензенского хлебзавода завоевала медаль на смотре в Москве
Сотрудники Следственного управления Мордовии поздравили с Новым годом ветерана
Сотрудники ООО «ТНС энерго Пенза» награждены руководством региона
Сотрудники пензенского МВД на транспорте провели «Урок безопасности»
Завтра в Пензе откроется предновогодняя ярмарка
Житель Мордовии сядет в тюрьму на девять лет за убийство
Более трех тысяч жителей Пензенской области посетили занятия «Школы материнства»
В Пензе состоялось посвящение в профессию молодых медицинских специалистов
Сдается коммерческая недвижимость в Спутнике
Пензенские Деды Морозы зарабатывают больше, чем Снегурочки
Объем жилищного строительства в Мордовии увеличился почти на 13%
Возле пензенского Дома молодежи появился шестиметровый новогодний шар
В Мокшане гражданин Узбекистана пытался дать взятку полицейскому
Владимир Волков провел прием граждан
В Торбеево при пожаре погиб пенсионер