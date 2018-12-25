Петр Тултаев посетил Саранский приют для бездомных животных

СЕГОДНЯ 18:24 2018-12-25T18:24:10+03:00

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Петр Тултаев в субботу посетил приют для безнадзорных животных и положительно оценил изменения, произошедшие в нем.

- Тепло там дали. В помещениях комфортная температура. Сейчас там хорошие условия. Брошенных животных много. И это на совести их бывших хозяев. Многим животным находятся новые хозяева. Мы приемлем всякую помощь и нужно всем сказать «спасибо» за помощь, понимание и поддержку. Приют нужен городу, - сказал Петр Тултаев.