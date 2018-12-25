Более 450 фельдшеров Пензенской области пройдут обучение в следующем году
Повышение квалификации медицинских работников будет организовано в рамках Национального проекта «Здравоохранение»
Уроки будут проходить на базе Территориального центра медицины катастрофФото: Министерство здравоохранения Пензенской области
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В будущем году 458 фельдшеров Пензенской области пройдут обучение по вопросам сердечно-легочной реанимации.
Уроки будут проходить на базе Территориального центра медицины катастроф. Занятия построены таким образом, что медики будут отрабатывать свои знания и навыки в условиях, максимально приближенным к реальным. Подобные симуляционные технологии дают возможность медицинским работникам осуществлять тренировку выполнения медицинских манипуляций.