Более 450 фельдшеров Пензенской области пройдут обучение в следующем году

СЕГОДНЯ 18:17 2018-12-25T18:18:38+03:00

Уроки будут проходить на базе Территориального центра медицины катастроф Фото: Министерство здравоохранения Пензенской области

Повышение квалификации медицинских работников будет организовано в рамках Национального проекта «Здравоохранение»

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В будущем году 458 фельдшеров Пензенской области пройдут обучение по вопросам сердечно-легочной реанимации.

Уроки будут проходить на базе Территориального центра медицины катастроф. Занятия построены таким образом, что медики будут отрабатывать свои знания и навыки в условиях, максимально приближенным к реальным. Подобные симуляционные технологии дают возможность медицинским работникам осуществлять тренировку выполнения медицинских манипуляций.