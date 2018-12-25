На здании пензенского Законодательного Собрания установили подсветку

СЕГОДНЯ 18:12 2018-12-25T18:12:29+03:00

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В канун Нового года на здании Законодательного Собрания Пензенской области, которое является памятником истории и культуры, уставили художественную подсветку.

- Поэт Евгений Евтушенко сказал о городе на Суре, что «в Пензе вся история России». Наш регион – родина многих выдающихся людей, имена которых бережно хранят современники. А сколько у нас достопримечательностей и исторических зданий. Подсветка подчеркивает уникальность строений и способствует созданию позитивного настроения. Во всем мире подобная практика является неотъемлемой частью городской архитектуры», - отметил председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

Кроме того, здание регионального парламента украсила праздничная иллюминация, которая создаёт гармоничную вечернюю композицию в соответствии с единой концепцией архитектурно-художественной подсветки Пензы.