Общественный транспорт в новогоднюю ночь в Пензе будет работать до полуночи

СЕГОДНЯ 18:02 2018-12-24T18:02:03+03:00

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31 декабря маршрутки № 1, 5, 6, 9м, 17, 29, 33, 77, 89, 93 будут ходить до 24 часов. 1 и 2 января на маршруты выйдет 30% автопарка. С 3 по 8 января автобусы большого и малого класса будут курсировать по графикам выходного дня. В связи с ремонтом сети, троллейбусы выйдут на маршруты с 5 января. Графики движения в праздничные дни автобусов малого класса маршрутов № 12, 25, 40, 44 будут размещены на остановках в поселках Заря, Лесной, Монтажный, ЗИФ и Победа.