Петр Тултаев подвел итоги работы в 2018 году

СЕГОДНЯ 17:25 2018-12-24T17:25:07+03:00

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Петр Тултаев на последнем в этом году оперативном совещании в Администрации города поздравил своих подчиненных с наступающим Новым годом:

- 2018 год был насыщенным. Работы было очень и очень много. Со всеми поставленными задачами под руководством Главы Республики Мордовия Владимира Дмитриевича Волкова мы успешно справились. Всем спасибо за работу: вам, вашим подчиненным. Надеюсь, что в 2019 году наша работа будет такая же слаженная.

Глава ведомства отметил, что расслабляться не стоит:

- Задач впереди меньше не становится, но таких масштабных, как Чемпионат мира по футболу, нет. Для людей важно, чтобы было комфортно в городе, чтобы были тепло и вода в домах, чистота на улицах и в подъездах. Те задачи, которые стоят перед нами в новом году, мы должны решить совместными усилиями. С наступающим Новым годом всех! Здоровья вам и вашим близким, оптимизма, радости.