2018-12-24T16:52:53+03:00
Общество

В Пензе наградили лучших педагогов дополнительного образования

Торжественная церемония прошла в региональном министерстве образования
Анна ЧЕРНАЯ
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Сегодня состоялось награждение лучших педагогов и организаций дополнительного образования. 11 победителей и призеров конкурса организаций дополнительного образования получили дипломы, а 38 педагогов - Почетные грамоты и Благодарности.

Со словами благодарности к участникам мероприятия обратилась первый заместитель министра образования Лилия Чащина.

- Педагоги украшают жизнь детей, дают возможность быть творческими людьми, реализовывать себя, выбирать профессию, искать и находить свое место в жизни. От коллектива министерства образования и лично от имени министра я говорю вам спасибо, - сказала Лилия Чащина.

Отдельные слова благодарности прозвучали в адрес абсолютного победителя Всероссийского конкурса работников сферы дополнительного образования детей «Сердце отдаю детям» Алены Жуковой, педагога Центра развития творчества детей и юношества.

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